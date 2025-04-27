اقرأ في عدد الوطن غدا.. توافق «مصري - أسترالي - مجري» على وقف إطلاق النار بغزة
اقرأ في عدد الوطن غدا.. توافق «مصري - أسترالي - مجري» على وقف إطلاق النار بغزة
تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.
الصفحة الأولى
- توافق «مصرى - أسترالى - مجرى» على وقف إطلاق النار فى غزة
- «مدبولى» يوجِّه ببدء جلسات التشاور لإعداد «لائحة العمل»
- «التعليم» تبدأ طباعة امتحانات الثانوية
- رفض شعبى لتصريحات «ترامب»: «قناة السويس» رمز سيادتنا
- إيران: لا مواد عسكرية فى موقع انفجار الميناء.. والضحايا 25 قتيلاً و1139 مصاباً
الصفحة الثانية
- «الصحة» تبدأ حملة للعلاج والوقاية من «الرمد الحبيبى»
الصفحة الثالثة
- توافق «مصرى - أسترالى» على ضرورة الدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية
- جولة سياحية لـ«حاكم أستراليا» فى «الأهرامات والمتحف الكبير»
- إسرائيل تواصل خنق «غزة» بمنع المساعدات.. و«أونروا»: أهلها يواجهون العنف والحرمان
- جهود دبلوماسية مصرية لخفض التوتر بين باكستان والهند ودعم الأمن والاستقرار بجنوب آسيا