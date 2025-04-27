اقرأ في عدد الوطن غدا.. توافق «مصري - أسترالي - مجري» على وقف إطلاق النار بغزة

07:28 م | الأحد 27 أبريل 2025

اقرأ في عدد الوطن غدا.. توافق «مصري - أسترالي - مجري» على وقف إطلاق النار بغزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين. الصفحة الأولى - توافق «مصرى - أسترالى - مجرى» على وقف إطلاق النار فى غزة - «مدبولى» يوجِّه ببدء جلسات التشاور لإعداد «لائحة العمل» - «التعليم» تبدأ طباعة امتحانات الثانوية - رفض شعبى لتصريحات «ترامب»: «قناة السويس» رمز سيادتنا - إيران: لا مواد عسكرية فى موقع انفجار الميناء.. والضحايا 25 قتيلاً و1139 مصاباً الصفحة الثانية - رئيس الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة لوجيستية تتضمن فرصاً واعدة للمستثمرين - مجلس النواب يوافق مبدئياً على «قانون الرقم القومى الموحد للعقارات» - نشاط مكثف لوزيرَى التخطيط والمالية فى «اجتماعات الربيع» بـ«واشنطن» - «الرى»: نزع 26 ألف كيلومتر حشائش وتجريف 6.20 مليون متر مكعب وتمهيد جسور - «الصحة» تبدأ حملة للعلاج والوقاية من «الرمد الحبيبى» الصفحة الثالثة - توافق «مصرى - أسترالى» على ضرورة الدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية - جولة سياحية لـ«حاكم أستراليا» فى «الأهرامات والمتحف الكبير» - إسرائيل تواصل خنق «غزة» بمنع المساعدات.. و«أونروا»: أهلها يواجهون العنف والحرمان - جهود دبلوماسية مصرية لخفض التوتر بين باكستان والهند ودعم الأمن والاستقرار بجنوب آسيا الصفحة الرابعة والخامسة - مآسٍ وبطولات تكشف «الوجه القبيح» لإسرائيل - «زوجات الأسرى» الحلقة المنسية فى النضال ضد الاحتلال - «إفراج» ثمنه «الإبعاد».. فرحة منقوصة بسبب عدم القدرة على اللقاء - لقاء الأحباب بعد سنوات من الفراق.. حُب لم تهزمه قضبان السجان - «هيئات الأسرى»: الزوجة الفلسطينية رمز الصمود فى وجه الاحتلال الصفحة السادسة - ابتزاز عبر الألعاب الإلكترونية - حين يتحول اللاعبون إلى ضحايا والمتعة لـ«كابوس» الصفحة السابعة - عمار على حسن يكتب: سيرة رجل حر طموح (2) - د. هدى رؤوف تكتب: لماذا الجولة الثالثة من محادثات واشنطن - إيران الأكثر أهمية؟ - عماد فؤاد يكتب: خط الدفاع الأول عن الأمن القومى المصرى (1) مصر

فلسطين

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