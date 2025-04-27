اقرأ في عدد الوطن غدا.. توافق «مصري - أسترالي - مجري» على وقف إطلاق النار بغزة

اقرأ في عدد الوطن غدا.. توافق «مصري - أسترالي - مجري» على وقف إطلاق النار بغزة

اقرأ في عدد الوطن غدا.. توافق «مصري - أسترالي - مجري» على وقف إطلاق النار بغزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

- توافق «مصرى - أسترالى - مجرى» على وقف إطلاق النار فى غزة

- «مدبولى» يوجِّه ببدء جلسات التشاور لإعداد «لائحة العمل»

- «التعليم» تبدأ طباعة امتحانات الثانوية

- رفض شعبى لتصريحات «ترامب»: «قناة السويس» رمز سيادتنا

- إيران: لا مواد عسكرية فى موقع انفجار الميناء.. والضحايا 25 قتيلاً و1139 مصاباً

عدد الوطن غدا

الصفحة الثانية

- رئيس الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة لوجيستية تتضمن فرصاً واعدة للمستثمرين
- مجلس النواب يوافق مبدئياً على «قانون الرقم القومى الموحد للعقارات»
- نشاط مكثف لوزيرَى التخطيط والمالية فى «اجتماعات الربيع» بـ«واشنطن»
- «الرى»: نزع 26 ألف كيلومتر حشائش وتجريف 6.20 مليون متر مكعب وتمهيد جسور

- «الصحة» تبدأ حملة للعلاج والوقاية من «الرمد الحبيبى»

عدد الوطن غدا

الصفحة الثالثة

- توافق «مصرى - أسترالى» على ضرورة الدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية

- جولة سياحية لـ«حاكم أستراليا» فى «الأهرامات والمتحف الكبير»

- إسرائيل تواصل خنق «غزة» بمنع المساعدات.. و«أونروا»: أهلها يواجهون العنف والحرمان

- جهود دبلوماسية مصرية لخفض التوتر بين باكستان والهند ودعم الأمن والاستقرار بجنوب آسيا

عدد الوطن غدا

الصفحة الرابعة والخامسة

- مآسٍ وبطولات تكشف «الوجه القبيح» لإسرائيل
- «زوجات الأسرى» الحلقة المنسية فى النضال ضد الاحتلال
- «إفراج» ثمنه «الإبعاد».. فرحة منقوصة بسبب عدم القدرة على اللقاء
- لقاء الأحباب بعد سنوات من الفراق.. حُب لم تهزمه قضبان السجان
- «هيئات الأسرى»: الزوجة الفلسطينية رمز الصمود فى وجه الاحتلال
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الصفحة السادسة

- ابتزاز عبر الألعاب الإلكترونية
- حين يتحول اللاعبون إلى ضحايا والمتعة لـ«كابوس»
عدد الوطن غدا

الصفحة السابعة

- عمار على حسن يكتب: سيرة رجل حر طموح (2)
- د. هدى رؤوف تكتب: لماذا الجولة الثالثة من محادثات واشنطن - إيران الأكثر أهمية؟
- عماد فؤاد يكتب: خط الدفاع الأول عن الأمن القومى المصرى (1)
عدد الوطن غدا

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