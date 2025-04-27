مستشار رئيس مصلحة الضرائب: دراسات شاملة للقضاء على معوقات الممولين

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الحكومة بدأت فعليًا تطبيق التيسيرات الضريبية التي أُقرّت في التشريعات الجديدة لعام 2025، بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيط التعامل بين المواطنين ومصلحة الضرائب، موضحًا: «نفذنا تكليفات السيسي بالتيسير على الممولين».

وأوضح رجب محروس، أن هذه التيسيرات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئاسية لوزارة المالية بهدف تحسين بيئة العمل الضريبي في مصر.

وأضاف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6 عبر قناة الحياة، أنّ مصلحة الضرائب عملت على دراسة كافة المعوقات التي تواجه الممولين في تعاملاتهم مع المصلحة.

تدريب العاملين في مصلحة الضرائب

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن تنفيذ التيسيرات كان يتطلب أولًا تدريب العاملين بالمصلحة وشرح الخطوات التنفيذية بشكل مفصل، موضحًا، أن هناك سلسلة من التدريبات التي تم تنفيذها لأكثر من 2000 موظف ومحاسب من أجل تسهيل تطبيق هذه التيسيرات على أرض الواقع.

وتابع، أنه على الرغم من الصعوبات التي قد يواجهها المواطنون في بداية تطبيق أي تشريع جديد، إلا أن مصلحة الضرائب بدأت فعلاً في نشر الوعي بين موظفيها حول كيفية تنفيذ التيسيرات، حيث تم توزيع أدلة إرشادية على جميع الوحدات التنفيذية بالمصلحة.

التيسير على الممولين

وواصل: «كما تم عقد العديد من الندوات عبر الإنترنت لشرح التيسيرات للمحاسبين والممولين، وهو ما ساهم في تبسيط الإجراءات، أحد الأهداف الأساسية للتيسيرات الضريبية هو تحسين العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، مصلحة الضرائب تشهد الآن تحسّنًا ملحوظًا في هذا الصدد، وهناك متابعة مستمرة على مستوى كافة الوحدات التنفيذية لضمان تنفيذ التيسيرات بشكل صحيح وفعّال».