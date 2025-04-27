تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (صور)

كتبت: أميرة عزالدين

انطلقت مساء اليوم، فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في مدينة الإسكندرية، وسط حضور لافت من الفنانين الذين بدأوا في التوافد على الريد كاربت، قبل بدء الحفل الذي تقدمه الفنانة بشرى.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ويشهد الحفل تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور بجائزة “هيباتيا الذهبية” تقديراً لمسيرتها المتميزة، بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة سواء في السينما أو الدراما خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتكريم الفنان أحمد مالك، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الشابة في السينما والدراما المصرية.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عرض الفيلم الكندي Hatch وفيلم التحريك الإماراتي بعنوان "أطفال البرزخ"، كما تقدم فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني عرضا فنيا لإحياء الحفل الليلة.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتستمر فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

وتوافد الي حضور فعاليات حفل الافتتاح عدد كبير من الفنانين من بينهم محمود حميدة، شيري عادل، سلوي محمد علي، بشري وزوجها رجل الأعمال خالد حميدة، المخرج أمير رمسيس، المخرج يسري نصرالله، وآخرين.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تستمر فعالياته حتي يوم 2 مايو المقبل، وقد تأسس المهرجان فى عام 2015، ويقام سنويًا في شهر أبريل، والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور وخاصة للافلام القصيره.