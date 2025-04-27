زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ينتظره العالم

كتبت: أية محسن

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، أن مصر تستعد ليوم عالمي مهم، وهو يوم 3 يوليو المقبل، حيث سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير في حدث ينتظره العالم أجمع.

كيفية تقديم فعاليات مميزة للجمهور بافتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضح حواس، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، والأجهزة المعنية، يناقشون حاليًا كيفية تقديم فعاليات مميزة للجمهور بهذه المناسبة الكبرى، وقال إنه يتمنى أن يكون التفكير الحالي لا يتجه نحو إقامة احتفال ضخم تقليدي؛ بل إلى تنظيم برنامج ثقافي يمتد مثلا إلى 10 أيام متتالية، بحيث تتضمن كل ليلة فكرة ثقافية مختلفة؛ بما يبرز عمق الحضارة المصرية بطريقة مبدعة ومستمرة.

وأضاف «حواس» أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل الاحتفال حاليًا لأن التصورات لا تزال قيد الدراسة، لكنه أشار إلى أن المتحف نفسه يقدم تجربة فريدة؛ إذ يضم 11 قاعة تحكي تاريخ مصر منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الروماني، ما يجعله تحفة ثقافية وعلمية على مستوى العالم.

وعبر «حواس» عن سعادته الخاصة بعرض أحد التماثيل المهمة التي اكتشفها داخل المتحف، وهو تمثال لكاهن يدعى «كاي»، الذي ترك على مقبرته نصًا فريدًا يقول فيه: «لقد بنيت مقبرتي»، مؤكدا أن هذا النص له دلالات مهمة ويعكس ثقافة تقدير الذات والعمل في الحضارة المصرية القديمة.