Logo
آخر الأخبار
الاثنين، 28 أبريل 2025
تسجيل الدخول
الوطن
|

ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة في روسيا

ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة في روسيا

ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة في روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يبدو أكثر هدوءا الآن ويريد إبرام صفقة.

وأوضح ترامب، أن اجتماع زيلينسكي سار بشكل جيد وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة، مؤكدا أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة في روسيا، حبسما أفادت قناة القاهرة الإخيارية في نبأ عاجل منذ قليل.

من ناحية أخرى، أكدت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، للمرة الأولى أنها نشرت قوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا بموجب معاهدة الدفاع المشترك بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنَّ نشر القوات الكورية الشمالية، جاء «بناء على أمر» الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقًا لمعاهدة الدفاع المشترك بين بيونج يانج وموسكو.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن اللجنة العسكرية المركزية في كوريا الشمالية، أول تأكيد على نشر قوات في روسيا، بعد أشهر من إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا للقتال في منطقة كورسك على الخط الأمامي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنَّ عمليات تحرير منطقة كورسك انتهت بنجاح.

وأضافت أنَّ وحدات فرعية من القوات المسلحة في كوريا الشمالية شاركت في العمليات بناء على أمر رئيس الدولة في البلاد، كيم جونج أون.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا