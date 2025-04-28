ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة في روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يبدو أكثر هدوءا الآن ويريد إبرام صفقة.

وأوضح ترامب، أن اجتماع زيلينسكي سار بشكل جيد وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة، مؤكدا أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة في روسيا، حبسما أفادت قناة القاهرة الإخيارية في نبأ عاجل منذ قليل.

من ناحية أخرى، أكدت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، للمرة الأولى أنها نشرت قوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا بموجب معاهدة الدفاع المشترك بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنَّ نشر القوات الكورية الشمالية، جاء «بناء على أمر» الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقًا لمعاهدة الدفاع المشترك بين بيونج يانج وموسكو.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن اللجنة العسكرية المركزية في كوريا الشمالية، أول تأكيد على نشر قوات في روسيا، بعد أشهر من إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا للقتال في منطقة كورسك على الخط الأمامي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنَّ عمليات تحرير منطقة كورسك انتهت بنجاح.

وأضافت أنَّ وحدات فرعية من القوات المسلحة في كوريا الشمالية شاركت في العمليات بناء على أمر رئيس الدولة في البلاد، كيم جونج أون.