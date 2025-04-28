الرئيس الإسرائيلي: ليس لدي صلاحيات لحل الكنيست وإقالة الحكومة ووقف التشريعات

كتب: هانى حسن

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، إنه ليس لديه صلاحيات لحل الكنيست، وإقالة الحكومة ووقف التشريعات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف هرتسوغ، بوجود انقسام حاد داخل إسرائيل وليس من الصواب الدعوة لإعلان نتنياهو غير قادر على أداء مهامه.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الإسرائيلي، إنه يجب على الإسرائيليين الاتحاد من أجل إعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات، وأن هناك جمهورا واسعا يخشى حالة الاستقطاب والانقسام وأدعو إلى إبداء مسؤولية وطنية حيال ما يحدث، وأن التاريخ لن يغفر لمن يتصرف بعدم مسؤولية ويفككنا من الداخل.