متحدث «الوزراء»: الطاقة المتجددة توفر احتياجات الدولة بأقل تكلفة ممكنة

كتبت: رشا فؤاد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تهدف إلى توفير احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية وفي نفس الوقت تقليل الانبعاثات الكربونية، والعمل على دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر.

الطاقة الجديدة توفر احتياجات الدولة بأقل تكلفة

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ العديد من الأسواق الدولية تنظر الآن إلى مدى التزام الدول المصدرة بالمعايير البيئية ومراعاة التغيرات المناخية، وبالتالي، فالأمر يحمل بعدا اقتصاديا مهما، مشيرا إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة تسهم في توفير احتياجات الدولة بأقل تكلفة ممكنة وتوفير العملة الصعبة التي يتم دفعها لاستيراد الوقود التقليدي.

وزارة الكهرباء بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية

وتابع: «الدولة المصرية عملت على توفير عديد من الحوافز في هذا المجال ونستمر في متابعة تنفيذ هذه المشروعات»، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لتحديث الشبكة والعمل على إجراء الصيانة اللازمة.

وواصل: «بعيدا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تقوم بها الدولة، هناك دائما حاجة لربط هذه المشروعات على الشبكة القومية للكهرباء، بالتالي عملية الربط تتطلب القيام بعدد من الإجراءات والمشروعات المصاحبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتسهيل عملية الربط واستيعابها على الشبكة القومية، وفيما يتعلق بأعمال الصيانة ننفذها بشكل دوري للحفاظ على المحطات وتجنب أي أعطال أو توقف عن العمل خلال فترة الصيف».