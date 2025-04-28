غارة أمريكية تستهدف مركزا لإيواء المهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة اليمنية

غارة أمريكية تستهدف مركزا لإيواء المهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة اليمنية

غارة أمريكية تستهدف مركزا لإيواء المهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة اليمنية

كتبت: رشا فؤاد

قال إياد الموسمي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من عدن، إنّ غارة أمريكية استهدفت مركزا لإيواء المهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة شمالي اليمن، موضحا أن هناك رواية أخرى تقول إن هؤلاء الأفارقة دائما ما يتم تجنيدهم أو استخدامهم في الحرب الحوثية.

غارات أمريكية تستهدف مناطق بني الحارث في صنعاء

وأضاف «الموسمي»، خلال رسالة على الهواء، أنّه بالنسبة للغارات الأخرى التي ذهبت باتجاه منطقة ثقبان في بني الحارث، هناك من يتحدث عن قتل مدنيين في هذه المنطقة رغم كونها جبلية ويقع داخلها بعض الأنفاق العسكرية، مشيرا إلى أن الإعلام الحوثي يؤكد أن هناك مدنيين ذهبوا ضحايا الغارة الأخيرة من بينهم نساء وأطفال في بني الحارث بمحافظة صنعاء.

الغارة الأمريكية استهدفت مواقع وأنفاق

وتابع: «الغارة الأمريكية استهدفت مواقع وسكنات وأنفاق وشبكة اتصالات وردارات كما حدث بالأمس في الجبل الأسود بمحافظة عمران، وهناك مصادر تتحدث أن غارات أمريكية استهدفت شبكة اتصالات حديثة، لكن الدفاع الجوي استطاع إسقاط الطائرات».

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