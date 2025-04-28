«الضرائب»: 3 أيام على انتهاء موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية

«الضرائب»: 3 أيام على انتهاء موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية

«الضرائب»: 3 أيام على انتهاء موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتبقى ثلاثة أيام على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، إذ سيجرى استقبال الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) عن عام 2024 حتى 30 أبريل الجاري، مؤكدةً أنه لا يسرى عليها المهلة الممنوحة بمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية.

وشددت على أهمية التزام الممولين بالمواعيد القانونية لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام 2024.

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي يقدم الدعم الفني لمساعدة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحةً أن المركز مجهز بأحدث الإمكانيات التقنية لخدمة الممولين لتقديم الإقرارات الضريبية، ويشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية.

ودعت رشا عبد العال، جميع الممولين/المكلفين إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية عبر المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب والاستفادة من كافة سبل الدعم الفني المجاني الذي توفره المصلحة، مشيرةً إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية: مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركزي كبار ومتوسطي وجه بحري وقبلي بكل من الإسكندرية والغردقة، ومركز متوسطي الممولين، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثان، والقاهرة ثالث، القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية.. يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا