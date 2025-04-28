«الضرائب»: 3 أيام على انتهاء موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتبقى ثلاثة أيام على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، إذ سيجرى استقبال الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) عن عام 2024 حتى 30 أبريل الجاري، مؤكدةً أنه لا يسرى عليها المهلة الممنوحة بمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية.

وشددت على أهمية التزام الممولين بالمواعيد القانونية لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام 2024.

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي يقدم الدعم الفني لمساعدة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحةً أن المركز مجهز بأحدث الإمكانيات التقنية لخدمة الممولين لتقديم الإقرارات الضريبية، ويشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية.

ودعت رشا عبد العال، جميع الممولين/المكلفين إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية عبر المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب والاستفادة من كافة سبل الدعم الفني المجاني الذي توفره المصلحة، مشيرةً إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية: مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركزي كبار ومتوسطي وجه بحري وقبلي بكل من الإسكندرية والغردقة، ومركز متوسطي الممولين، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثان، والقاهرة ثالث، القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية.. يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك.