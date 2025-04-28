عضو شعبة الطاقة: الثقافة الاجتماعية عامل أساسي للاستفادة من التجربة البريطانية

كتبت: رشا فؤاد

قال محمد عنتر، عضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التحديات التي تواجه زيادة إنتاج الطاقة الشمسية تعتمد على نشر المحطات الفردية والمنزلية، وتتمثل في التعقيدات الإدارية وطول مدة عملية ربط المحطات بالشبكة القومية، في ظل الحاجة، لتوافر تقنيين متخصصين في ربط محطة العميل بالشبكة.

تأسيس شركات فنية متخصصة في عملية ربط المحطات الشمسية

وطالب المهندس محمد عنتر خلال حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة النيل للأخبار، من وزارة الكهرباء بتأسيس شركات فنية متخصصة في عملية ربط المحطات الشمسية الفردية بالشبكة القومية بحيث تقوم الشركة باستلام محطة العميل وربطها بالشبكة القومية، وبالتالي تسليمها لوزارة الكهرباء على المنظومة الإلكترونية للشبكة وقاعدة بياناتها، الأمر الذي يختصر كل التعقيدات الإدارية والتقنية وييسر نشر هذه المحطات على أسطح المنازل، ومن ثم مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.

التجربة البريطانية في تعظيم إنتاج الطاقة المستدامة

وأشار إلى تجربة رئيس جمعية الطاقة المستدامة في المملكة المتحدة والتي أحدثت ثورة في الطاقة الشمسية أُطلق عليها ثورة طاقة أسطح المنازل، والتي أسهمت في تنمية متعاظمة للطاقة المولدة من المصادر المتجددة وانخفاض حصة محطات الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة البريطاني لصالح الطاقة المستدامة التي أصبحت تسيطر في بريطانيا على نسبة كبيرة من الاستخدامات الفردية والمنزلية.

وحول المقارنة بين التجربة المصرية والبريطانية في الطاقة الشمسية، أشار إلى أن العامل الأساسي للاستفادة من التجربة البريطانية يتركز في قضية الثقافة الاجتماعية حيث لم تصل الطاقة الشمسية إلى درجة السيطرة على الثقافة المصرية بالنسبة للطاقة حتى الآن، مشيرا في ذلك إلى أن التجربة المصرية في الطاقة الشمسية لم تختبر حتى الآن ثورة أسطح المنازل لتوليد الطاقة الشمسية حيث مازالت هناك سيطرة لاستغلال الطاقة الشمسية في المزارع في حين أن الأغلبية الكاسحة لأسطح المنازل في بريطانيا والتي تحتضن محطات توليد طاقة شمسية.

وأكد أن مؤتمر الطاقة الشمسية والتخزين الذي سينعقد يومي 29 و30 أبريل الجاري، يسهم بشكل كبير في تعميق أسس ثقافة الطاقة الشمسية داخل المجتمع المصري من خلال عرض مزايا الطاقة الشمسية والمتجددة وفوارق الأسعار بينها وبين الطاقات التقليدية.