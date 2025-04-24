«الخارجية الروسية»: أوكرانيا خرقت اتفاق وقف استهداف محطات الطاقة

كتب: شريف سليمان

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنّ أوكرانيا هي التي خرقت اتفاق وقف استهداف محطات الطاقة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضافت الخارجية الروسية: «الرئيس الأوكراني تعمد نصب فخ للولايات المتحدة باستخدام صواريخ أمريكية في مهاجمة روسيا، خلال هدنة عيد الفصح».

و كانت روسيا قد أعلنت في مارس 2025، اتفاقًا لوقف استهداف منشآت الطاقة بين الجانبين، بوساطة أمريكية، لكن تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بشأن خرق هذا الاتفاق، بدأ يظهر مع أولى الضربات بعد توقيعه.

روسيا اتهمت أوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية من طراز «أتاكمز»، في هجمات على مناطق بريانسك وكورسك، بينما نفت كييف هذه الاتهامات، وأكدت أنها لم تنفذ أي هجوم على منشآت الطاقة الروسية منذ 25 مارس.​

جدير بالذكر أن استخدام صواريخ أتاكمز الأمريكية من قبل أوكرانيا، أثار ردود فعل روسية قوية في نوفمبر 2024، إذ وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الهجمات بأنها مؤشر على رغبة الولايات المتحدة في التصعيد.