جامعة القاهرة تتطلع إلى توسيع التعاون مع الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي

بحث الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، سبل التعاون مع جامعات الصين، مع سون شوه نائب عمدة مدينة بكين بالصين والوفد المرافق له، وذلك في المجالات الأكاديمية والبحثية، بحضور الدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

شهد اللقاء مناقشة سبل تطوير أوجه التعاون المشترك وإمكانية إنشاء برامج دراسية بدرجات مشتركة أو مزدوجة بين جامعة القاهرة والجامعات داخل بكين في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، إضافة إلى تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمود السعيد بالسيد سون شوه والوفد المرافق له داخل جامعة القاهرة، ونقل لهم تحيات الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والصين، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، وأنهما يمتلكان حضارتين عظيمتين علي مستوي العالم، متطلعًا إلى توسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي اتساقًا مع إطلاق جامعة القاهرة استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى التقدم الكبير الذي حققته جامعة القاهرة داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، حيث تضم 27 كلية ومعهد يدرس بها نحو 250 ألف طالب وطالبة، ولديها العديد من شراكات التعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية بينها 27 اتفاقية تعاون مع جامعات داخل الصين، لافتًا إلى التطور الكبير الذي حققته الصين في مجالات البحث العلمي.

ولفت إلى جهود إدارة جامعة القاهرة لدعم التعاون مع الجامعات الصينية في البحث العلمي من خلال تنظيم برامج ثقافية مشتركة، وزيادة التبادل التعليمي والمنح الدراسية المشتركة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية المشتركة، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح آفاق التعاون الدولي لتبادل الثقافات، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، والعمل على تقدم ترتيبها داخل مختلف التصنيفات الدولية.

من جانبه، عبر سون شوه نائب عمدة مدينة بكين، عن سعادته لوجوده داخل جامعة القاهرة العريقة، مشيرًا إلى التقارب الكبير الذي يجمع بين الثقافة المصرية والصينية، وامتلاكهما حضارات عريقة، وعلاقات التعاون المشتركة القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة والجامعات داخل الصين ومن بينها جامعة بكين.

وأضاف نائب عمدة بكين، أنّ الجامعات داخل بكين يدرس بها أكثر من مليوني طالب وطالبة، كما أنّ بكين تضم أكثر من 1000 معهد دراسات، ويدرس بها 493 من علماء بكين المُدرجين داخل قائمة أفضل علماء العالم، مؤكدًا ترحيب الجامعات في بكين بالطلاب المصريين للدراسة بها، خاصة الطلاب من جامعة القاهرة.

وقدّم السيد سون شوه، الدعوة للدكتور محمود السعيد لزيارة مدينة بكين للاطلاع علي الحركة التعليمية والفكرية بداخلها، وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الدروع والهدايا، والتقاط الصورالتذكارية، كما أجرى الوفد جولة تفقدية لقاعة الاحتفالات الكبري، والحرم الجامعي.