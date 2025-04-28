انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدًا» لطلاب الجامعات

انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدًا» لطلاب الجامعات

انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدًا» لطلاب الجامعات

انطلقت منذ قليل فعاليات المبادرة الرئاسية التي دشنتها وزراة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الجامعات «كن مستعدًا»، والتي تهدف إلى تأهيل مليون شاب ومبتكر لمواجهة تحديات سوق العمل، وذلك في إطار مبادرة «تحالف وتنمية»، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

التدريب والتأهيل لسوق العمل


قال الدكتور محمد أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إن المبادرة هي النسخة الثانية وتأتي تحت رعاية المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية وهي مبادرة وطنية تهدف الربط بسوق العمل من خلال الجامعات المصرية والشركاء.

وأضاف أن المبادرة جاءت بدعم كامل لمؤسسة الإيسيكوا، وهناك دور كبير من مؤسسات المجتمع المصري للمبادرة الرئاسية، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية ستظل فلسفة يجرى العمل من خلالها على التنمية للقدرات البشرية وإمكانيات الشباب.

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