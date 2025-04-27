«التعليم»: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025.. وبدء إجراءات الطباعة

«التعليم»: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025.. وبدء إجراءات الطباعة

«التعليم»: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025.. وبدء إجراءات الطباعة

أكّد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنَّه تمّ الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 في مختلف المواد الدراسية، سواء كانت المضافة للمجموع أو غير المضافة للمجموع، والمقرر أن تكون في شهر يونيو المقبل وفقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظامين القديم والحديث.

أسئلة الثانوية العامة 2025

وقال المصدر بوزارة التعليم، إنَّ اللجان وضعت أسئلة الثانوية العامة 2025 وفقاً لمواصفات الفنية في كل مادة دراسية وتمت مراجعتها بدقة شديدة وعناية، لتجنب وجود أي أجزاء يمكن أن تكون متشابهة في الإجابة أو مكررة، أو مصاغة بشكل يثير حيرة الطلاب.

طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وتابع المصدر، أنَّ وزارة التعليم بدأت الإجراءات الخاصة بمرحلة ما قبل طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، مؤكّدًا أنَّ كل شيء مؤمن بشكل كامل، بالتعاون مع الجهات المعنية، ولا يمكن تحت أي ظرف حدوث أي خروقات من أي نوع، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع مختلف الجهات في هذا الشأن.

وفيما يخص بالتعريب، أوضح المصدر أنَّ لجان وضع الأسئلة انتهت أيضًا من تعريب امتحانات الثانوية العامة للمواد اللغات، باعتبار أنَّ التعريب لا يزال مستمرًا، ولم يتمّ إلغاؤه، مطابقة الترجمة مع الأسئلة المصاغة باللغات الأجنبية.

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