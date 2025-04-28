استبعاد مدير مدرسة وإحالة معلمين للتحقيق بسبب طابور الصباح في الفيوم

كتب - أسماء أبو السعود

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استبعاد مدير مدرسة بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وكذلك إحالة عدد من المعلمين للتحقيق، وذلك بسبب طابور الصباح، وذلك أثناء قيامه بجولة مفاجأة لمتابعة سير انتظام وانضباط العملية التعليمية وذلك ضمن جولاته اليومية في مختلف مدارس المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان صحفي، إنّه قرر استبعاد مدير مدرسة الصوفي الابتدائية، وإحالة عدد من المعلمين في نفس المدرسة للتحقيق، بسبب التأخير عن حضور طابور الصباح، بالإضافة إلى عدم تواجد الإشراف اليومي وعدم انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وعدم حضور عدد من المعلمين لطابور الصباح.

انضباط حضور المعلمين بالمدارس

وأكد مدير تعليم الفيوم، على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة، والمشاركة الإيجابية في مسابقات الأنشطة، مشددًا على ضرورة انضباط حضور العاملين بالمدرسة، وحضور إدارة المدرسة وجميع العاملين والطلاب طابور الصباح وتحية العلم.

متابعة التقييمات الأسبوعية

وتفقد وكيل الوزارة، مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية، وتجول داخل الفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الرابع الابتدائي، وتابع التقييمات، وحضر حصة دراسات اجتماعية بالصف الخامس الابتدائي، ونبه مشددًا على مدير المدرسة بضرورة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وتفعيل البرنامج العلاجي في القراءة والكتابة.

كما تفقد قاعات رياض الأطفال، وناقش الأطفال للوقوف على مستواهم، مؤكدًا على معلمات الروضة بضرورة زرع روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الأطفال منذ الصغر.

الوقوف على المستوى العلمي للطلاب

كما تابع مدرسة عادل فتحي غطاس، إذ حضر حصة رياضيات للصف الأول الإعدادي، وكذلك لغة عربية للصف الثاني الإعدادي، وناقش الطلاب على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التقييمات بالفصول الدراسية، ونبه مشدداً على ضرورة المتابعة الفنية اليومية لإدارة المدرسة داخل الفصول الدراسية، لضمان جودة التعليم وتحقيق مخرجات تعليمية متميزة.

وفي مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، المدرسة والفصول الدراسية، وتابع الصف الأول الإعدادي، وحضر حصة لغة عربية وناقش الطالبات، وحضر حصة رياضيات بالصف الثاني الإعدادي، وتابع التقييمات، كما تفقد معامل المدرسة، والمكتبة.

جولات موسعة لمتابعة سير الدراسة

وفي سياق متصل، تابعت رشا يوسف وكيل المديرية، عدد من مدارس إدارة إطسا التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث تفقدت وكيل المديرية، حميد محمد سليمان بشدموه، ومدرسة معجون الابتدائية، ومدرسة معجون الإعدادية، ومدرسة الشهيد البطل عبدالرحمن محمد عبدالمجيد إسماعيل، والفصل الواحد بكفر عابد والفاروق عمر.

تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف

وتفقدت وكيل المديرية المدارس الفصول الدراسية، وتابعت تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف بالمرحلة الابتدائية، وناقشت التلاميذ للوقوف على مستوى التلاميذ في القراءة والكتابة، لتطمئن على تنفيذ البرنامج العلاجي وتصحيح الكراسات والرصد.

كما تابعت التقييمات وسجلات التحضير للسادة المعلمين وسجلات 5 سلوك وتفقدت دورات المياه، وأكدت على ضرورة نظافة المجارس والفصول الدراسية وتفعيل مبادرة دهان الفصول الدراسية ومبادرة أزرع شجرة.