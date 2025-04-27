«تعليم الفيوم»: تصعيد 14 طالبًا للمشاركة في المسابقة الوطنية للمبتكرين

كتب - أسماء أبو السعود

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تصعيد 5 مشروعات بحثية بمشاركة 14 طالبًا وطالبة من مختلف مدارس المحافظة، لتمثيل الفيوم في المرحلة النهائية من المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين على مستوى الجمهورية، والمقرر إقامتها بالمدينة التعليمية في مدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من الأربعاء 30 أبريل حتى الأحد 4 مايو 2025.

ويأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

تنفيذ 91 ورشة عمل

وأوضح مدير تعليم الفيوم في بيان صحفي، إنّ فريق عمل المسابقة بمحافظة الفيوم نفذ 91 ورشة عمل لنشر ثقافة البحث العلمي، بمشاركة 1059 طالبًا و384 معلمًا، بالإضافة إلى تنظيم معرض لتحكيم 65 مشروعًا بمشاركة 170 طالبًا، تم من خلالها اختيار 18 مشروعًا لخوض مرحلة التوجيه والإرشاد والتدريب التخصصي.

اكتشاف وتأهيل المبتكرين

وأشار مدير تعليم الفيوم إلى أنّ هذه المشاركة تأتي ضمن حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم عن فخره واعتزازه بطلاب الفيوم المبتكرين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، ومحمد فاروق مدير المركز، وإيناس فتحي منسقة المسابقة ومنسقة البحث العلمي، على جهودهم المتميزة في دعم الطلاب وتوجيههم، داعيًا بالتوفيق لطلاب وطالبات الفيوم في المسابقة، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.