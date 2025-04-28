وزير التعليم العالي: مبادرة «كن مستعدا» تستهدف إيجاد خريج مؤهل ومبتكر

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، أن مصر الأولى عالميا في توفير وتطوير الكفاءات، على الرغم من ترجع الكفاءات عالمية بنظرة سلبية - 13%، مشيرا إلى أن العالم في أشد الحاجة للعمالة المدربة الماهرة ذات التخصصات الفريدة.

إنشاء عدد من المراكز للتطوير المهني

وأوضح خلال كلمته في حفل تدشين النسخة الثانية من مبادرة كن مستعدا بحضور وزير العمل، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن هناك فجوة نعمل على تخطيها، تتمثل في الجامعة وسوق العمل والأستاذ الجامعي و الطلاب، موضحا أن أولى مراحل سد الفجوة في العمل على إنشاء عدد من المراكز للتطوير المهني، مشيرا إلى أن المراكز تمت تدشينها من خلال الاستفادة بكل الخبرات العالمية والمراكز المتقدمة في تلك المراكز.

إيجاد خريج مؤهل ومبتكر

وأكد أن المبادرة تستهدف إيجاد خريج مؤهل ومبتكر، ونعمل على تجهيز الطالب لأن يكون رائدا ومبتكرا ومتميزا بمختلف المجالات، مشيرا إلى أن مهام المراكز التي جرى تدشينها في الجامعات تستهدف تقديم خدمات لأكثر من مليون مستفيد.