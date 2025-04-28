قصة الأريكة المهجورة في بريطانيا.. تحولت لـ معلم سياحي شهير فما قصتها؟

قصة الأريكة المهجورة في بريطانيا.. تحولت لـ معلم سياحي شهير فما قصتها؟

قصة الأريكة المهجورة في بريطانيا.. تحولت لـ معلم سياحي شهير فما قصتها؟

كتبت: منة الصياد

على الرغم من كونها قديمة ومتلفة للغاية فإنّها أصبحت بمثابة معلم سياحي شهير، حيث اكتسبت أريكة متهالكة ذات مقعدين شهرة كبيرة على موقع «TripAdvisor» العالمي الخاص برحلات السفر السياحية، باعتبارها أحد الأشياء التي يمكن زيارتها والتقاط الصور عند الجلوس فوقها.

قصة الأريكة الشهيرة

يتوافد مئات الأشخاص يوميًا لالتقاط صورهم على أريكة قديمة ملقاة وسط قرية بريطانية، بعد أن أصبحت مزارًا سياحيًا غير متوقع.

بدأت قصة الأريكة بعد إلقائها في أرض قاحلة بإحدى القرى البريطانية في أوائل أبريل الجاري، وحينها اعتقد أحد المصورين الفوتوغرافيين ويدعى أليكس وول، أن تصويرها يمثل فرصة جيدة لتوثيق شكل المجتمع المحلي البسيط داخل القرية، ومنذ ذلك الحين قام بالتقاط أكثر من 150 صورة لسكان قريبين يجلسون عليها، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية.

الأريكة المهجورة

سبب شهرة الأريكة

تحولت الأريكة التي تعتبر قطعة من القمامة لمزار ممتع، بعدما أقبل العديد من الزوار لالتقاط الصور التذكارية أثناء الجلوس عليها، حتى تطور الأمر تدريجيًا وأصبحت الفكرة شائعة لدرجة بلغت قيام المصور أليكس، بإعداد جلسات تصوير خاصة لمختلف الناس بمرور كل يوم تقريبًا، موضحًا أنه التقط خلال الأسبوع الماضي أكثر من 150 صورة لأشخاص مختلفين إلى جانب الكثير من الحيوانات الأليفة.

وبمرور الوقت أصبح للأريكة روادها الذين يرغبون في زيارتها من مختلف الأنحاء خاصة داخل المدن البريطانية.

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