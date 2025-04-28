تجنبها للوقاية من الأمراض.. عادات خاطئة تنقل الجراثيم إلى الجسم

تحرص وزارة الصحة والسكان على توعية المواطنين بشكل دائم بالأضرار والمخاطر المؤثر على الصحة، التي من بينها انتشار الجراثيم والميكروبات، وفي هذا الإطار أوضحت الوزارة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك بعض العادات سيئة التي قد تزيد فرص الإصابة بالأمراض وذلك لتجنبها والحماية منها.

عادات خاطئة تنقل الجراثيم إلى الجسم

لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة.

تحضير أو تناول الأطعمة والمشروبات بأيدي غير نظيفة.

لمس الأسطح أو الأشياء غير النظيفة التي قد تحتوى على ميكروبات مرضية.

السعال أو العطس في اليدين ثم لمس الطعام أو الأشياء أو الأسطح.

لماذا يجب غسل الايدي بصفة مستمرة؟

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب لمس العينين أو الأنف والفم دون غسيل اليدين، مشيرة إلى أن هذه الأماكن هي البوابة الرئيسية لدخول الفيروسات إلى الجسم، لذا يجب الحرص على غسل اليدين بصفة مستمرة للتخلص من الجراثيم والفطريات والوقاية من الأمراض التنفسية الحادة.

ولفتت وزارة الصحة والسكان إلى أن هذ العادات يمكن أن تنشر الجراثيم من شخص لآخر أو من الأسطح إلى الأشخاص، لذا يجب تجنبها للمحافظة على الصحة.