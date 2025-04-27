«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو دفع كلب للهجوم على سيدة في الغربية

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو دفع كلب للهجوم على سيدة في الغربية

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو دفع كلب للهجوم على سيدة في الغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا قيام أحد الأشخاص بدفع كلب شرس للهجوم على سيدة وعقرها، وتوجه آخر لمالك الكلب والتعدي عليه بسلاح أبيض.

وعقب الفحص، تبين أن الواقعة قديمة وتعود إلى 3 سبتمبر 2024، إذ نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية بين طرفين، نتج عنها إصابتهما بسبب خلافات حول الجيرة.

وجرى ضبط طرفي الواقعة في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق، ولا يزال أحد أطرافها قيد الحبس الاحتياطي.

كما جرى تحديد وضبط القائم على نشر مقطعي الفيديو، وهو عامل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بقيامه بتعديل الفيديوهات لإظهار الواقعة بكونها حديثة، ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة الشائعات وحماية المجتمع.

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