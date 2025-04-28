«الداخلية» تضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، بهدف التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود الأمنية التي شارك فيها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث جرى ضبط ما يزيد عن 14 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.



واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات استغلال للمواطنين.