كشف ملابسات تداول مقطع فيديو حول وجود متعاطين للمخدرات أمام مدرسة بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة بشأن وجود متعاطين للمواد المخدرة أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة



عقب الفحص، تم تحديد الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، ولم يتم العثور بحوزتهما على أي مواد مخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المجتمع.