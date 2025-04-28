ضبط 3 أشخاص بتهمة غسيل 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص، اثنان منهم لديهما معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.



وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات. وقدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي بحوالي 220 مليون جنيه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.