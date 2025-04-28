ضبط سائق سماح لأحد الأشخاص بالجلوس على الجزء الأمامي للسيارة أثناء سيرها بأحد الطرق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة «أجرة» بالسماح لأحد الأشخاص بالجلوس على الجزء الأمامي للسيارة أثناء سيرها بأحد الطرق معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة)، وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.





