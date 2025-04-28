توزيع 40 ألف كيلو بطاطس بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية في المنيا

نجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، فى توزيع عدد 40 ألف كيلو بطاطس بالمجان لدعم 4 آلاف أسرة بواقع 10 كيلو لكل أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز محافظة المنيا، جاء ذلك تحت رعاية اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، وإشراف ومتابعة عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، تنفيذًاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن.

توفير مساعدات للأسر الأولى بالرعاية

وأكد الطحاوي أن المديرية تتابع بصفة دورية عملية توزيع المساعدات العينية من كراتين مواد غذائية ولحوم وغيرها، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في كافة أنحاء المحافظة، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على أهمية تضافر الجهود المجتمعية لتوفير المساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

توزيع مساعدات عينية من كراتين ومواد غذائية

وأوضح أن توزيع البطاطس جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير علي المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم، مشيرًا إلى توزيع المساعدات العينية من كراتين مواد غذائية ولحوم وغيرها على الأرامل والأيتام و الأسر الأكثر احتياجًا، وأن عملية التوزيع تمت بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.