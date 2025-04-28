توريد 68 ألف طن من القمح لشون وصوامع المنيا ضمن موسم حصاد 2025

توريد 68 ألف طن من القمح لشون وصوامع المنيا ضمن موسم حصاد 2025

توريد 68 ألف طن من القمح لشون وصوامع المنيا ضمن موسم حصاد 2025

قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إنّ شون وصوامع المحافظة استقبلت 68 ألف طن من محصول القمح، من خلال 42 موقعا موزعة على مراكز ومدن المحافظة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، مؤكدا أنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بتأمين مخزون استراتيجي من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

ولفت إلى أهمية متابعة حالة التخزين داخل الشون والصوامع بدقة، مع تسهيل إجراءات التوريد على المزارعين، موجها رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والأجهزة المعنية لمتابعة سير عمليات التوريد ميدانيا، وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين خلال التسليم.

فحص وتقييم الأقماح الموردة

من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المعنية لفحص وتقييم نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام عملية الاستلام وفق المعايير المعتمدة، مع المتابعة اليومية لحركة التوريد وإعداد التقارير الخاصة بكل موقع لتحقيق المستهدف من الكميات المطلوبة.

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