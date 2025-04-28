تدريبات مكثفة للأطباء والتمريض على سياسات مكافحة العدوى بالشرقية

كتبت: نظيمة البحراوي

نفذت إدارة التدريب بالتنسيق مع إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور إيمان الأزرق مديرة التدريب، والدكتور حسام فهمي مدير مكافحة العدوى بالمديرية، دورات تدريبية مكثفة لتدريب الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفيات العامة المركزية والنوعية بالمحافظة، بقاعة مستشفى الزقازيق العام، على برامج المهارات الأساسية لمكافحة العدوى.

التدريب والتعليم الطبي المستمر يعدان حجر الأساس في بناء الكوادر الصحية

أكد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة، أن التدريب والتعليم الطبي المستمر يعدان حجر الأساس في بناء كوادر صحية مؤهلة قادرة على تقديم خدمة آمنة وفعالة وذات جودة عالية، مشيرا إلى أن الالتزام بسياسات ومعايير مكافحة العدوى لا يقتصر على كونه إجراء وقائي، بل ثقافة مهنية يجب ترسيخها وتحديثها بصورة دورية داخل بيئة العمل الصحي، لما لها من دور محوري في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، بجانب حماية أفراد الفريق الطبي.

وأكد أن المديرية تضع على رأس أولوياتها رفع كفاءة الفرق الطبية، وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين وفق أحدث المعايير العالمية.

سياسات ومعايير مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية

أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن البرنامج التدريبي تناول سياسات ومعايير مكافحة العدوى، والإجراءات الوقائية المتبعة في جميع التعاملات مع المرضى، من غسل اليدين وارتداء الواقيات الشخصية، إلى إجراءات الحقن الآمن، والتعقيم، والتعامل مع النفايات الطبية الخطرة.