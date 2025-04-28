أحمد مالك: لم أعد أهتم بالمشاركة في أعمال عالمية بسبب مواقفهم من فلسطين

أحمد مالك: لم أعد أهتم بالمشاركة في أعمال عالمية بسبب مواقفهم من فلسطين

أحمد مالك: لم أعد أهتم بالمشاركة في أعمال عالمية بسبب مواقفهم من فلسطين

أكد الفنان أحمد مالك، أن اهتمامه بالمشاركة في الأعمال العالمية تراجع مؤخرا، بسبب المواقف السياسية من القضية الفلسطينية، مضيفا: «أفضل أن أوجه طاقتي ومجهودي لدعم صناعة الفن في مصر والوطن العربي ولأسرتي».

وقال خلال «ماستر كلاس» على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، «في السابق، كان الفنانون العرب محصورين في أدوار مرتبطة بالإرهاب، واليوم نجد أنفسنا محصورين في أدوار اللاجئين، وبعد ما يحدث في فلسطين، أصبحت غير مهتم بالمشاركة في الأعمال العالمية، نظرا لتوجهاتهم».

كما تطرق أحمد مالك إلى تجربته في فيلم «6 أيام»، مشيرا إلى أن مخرج العمل كريم شعبان حرص على الاستعانة بمدرب تمثيل لمساعدة الممثلين على إتقان أدوارهم المختلفة بحسب المراحل العمرية التي يجسدونها.

وأوضح أن هذه التجربة كانت مفيدة له على المستوى الفني والشخصي، قائلا: «الممثل مسؤول عن دوره، وهذه الخطوة ساعدتني كثيرا في تعميق أدائي وتطوير أدواتي».

أحمد مالكأحمد مالكأحمد مالك

تفاصيل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تتواصل فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حتى 2 مايو المقبل، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، إلى جانب ورش عمل وندوات تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز الحوار السينمائي.

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