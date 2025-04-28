نائب محافظ المنيا يتفقد مجمع الذكاء المكاني المتقدم استعداداً لافتتاحه قريباً

في إطار خطة الدولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، تفقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، مجمع الذكاء المكاني المتقدم، استعداداً لافتتاح أول مجمع متكامل لأعمال الذكاء المكاني والبنية المعلوماتية والذكاء الاصطناعي على مستوى الجمهورية.

دعم خطط التنمية والتخطيط العمراني الدقيق

وأكد الدكتور أبو زيد أن المنيا تشهد طفرة حقيقية في مجال التقنيات الرقمية، من خلال إقامة هذا المجمع الذي يتيح تكامل البيانات الجغرافية والمكانية وتحليلها باستخدام نظم الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية، بما يسهم في دعم خطط التنمية والتخطيط العمراني الدقيق.

وأوضح نائب المحافظ أن المجمع يضم 6 مراكز متخصصة تشمل: مركز البنية المعلوماتية، مركز شبكات المرافق والرفع المساحي، مركز إعداد الكوادر البشرية، مركز البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، مركز الاستشعار عن بُعد، ومركز الحاسبات فائقة الأداء والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المجمع يقدم خدمات عديدة مثل: الرفع المساحي لتراخيص المحال العامة والبناء، إصدار شهادات المنسوب من مستوى سطح البحر الخاصة بملف التصالح، الكشف عن المرافق العامة وتصاريح الحفر، الرفع المساحي لقطع الأراضي بغرض التقنين، إصدار شهادة عمر المبنى من صور الأقمار الصناعية، وخدمات التدريب المتقدم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات.

إحكام السيطرة المعلوماتية المكانية

وأضاف أن إقامة مجمع الذكاء المكاني بالمنيا يأتي في إطار إحكام السيطرة المعلوماتية المكانية على مختلف المواقع بالمحافظة، بما يضمن توفير بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار، مع الحفاظ على البنية الأساسية، ومنع أي أضرار قد تطرأ خلال أعمال الحفر أو التنفيذ.