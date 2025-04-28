غلق كيانات تعليمية مخالفة في الهرم و6 أكتوبر

غلق كيانات تعليمية مخالفة في الهرم و6 أكتوبر

غلق كيانات تعليمية مخالفة في الهرم و6 أكتوبر

كتب - سلامة عامر

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارا بغلق كيانات تمارس أنشطة تعليمية في الهرم و6 أكتوبر لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص.

وأكد المحافظ أن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي نفذتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت التعليمية التي تدار، وتشغيلها دون ترخيص خلال الأيام الماضي.

وشمل قرار محافظ الجيزة الغلق الإداري لكيان تعليمي باسم رياض ومدارس بيرنتس العالمية بحي الهرم، وكيان تعليمي باسم أبناء الأندلس بمدينة 6 أكتوبر.

غلق أي منشأة مخالفة للشروط

وكلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للكيانات التعليمية الكائنة بنطاقهم، وغلق أي منشأة مخالفة للشروط وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التعليمي.

قطع المرافق عن المنشآت المخالفة

ووجّه المحافظ بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.

وشدد المحافظ على أن المحافظة لا تدخر جهدا في متابعة وإغلاق أي منشآت تمارس النشاط التعليمي بدون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، وفقا للقانون.

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