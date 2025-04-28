«تخلص من الألم».. علاقة غريبة بين ارتفاع الحرارة ونوبات الصداع النصفي

إسراء عبد العزيز

نوبات الصداع النصفي من أبرز المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثيرون، خاصة في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن أن تكون الحرارة أحد العوامل التي تحفز ظهور نوبات الصداع النصفي أو تساهم في تفاقم الأعراض لدى المرضى الذين يعانون من هذه الحالة، وفقًا للدكتور مصطفى الفولي، استشاري المخ والأعصاب، في حديثه لـ«الوطن».

وأوضح «الفولي» أنّ الصداع النصفي هو نوع من أنواع الصداع الذي يتسم بألم شديد وغالبًا ما يصيب جانبًا واحدًا من الرأس، وقد يترافق مع أعراض أخرى مثل الغثيان، والتقيؤ، وحساسية للضوء والصوت، ويعتقد أن الصداع النصفي يحدث نتيجة لعوامل متعددة تشمل التغيرات الكيميائية في الدماغ، والوراثة، والعوامل البيئية، عوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة قد تتسبب في تفاعلات في الدماغ والجسم تؤدي إلى ظهور نوبات الصداع النصفي، والتي تتمثل في:

الحرارة يمكن أن تتسبب في تمدد الأوعية الدموية في الرأس والرقبة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط في الدماغ وبالتالي تحفيز الصداع النصفي.

الجفاف في فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد خطر الإصابة بالجفاف، والجفاف هو أحد المحفزات المعروفة للصداع النصفي، حيث أن نقص السوائل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حجم الدم مما يؤثر على توازن ضغط الدم ويزيد من احتمالية الإصابة بنوبة.

التغيرات في ضغط الهواء والطقس الحار قد يصاحبه تغييرات في ضغط الهواء، وهذه التغيرات قد تكون محفزًا للصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

والتعرض للشمس المباشرة والحرارة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة في ساعات الظهيرة، يمكن أن يسبب إجهادًا إضافيًا للجسم ويؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بالصداع النصفي.

نوبات الصداع النصفي وطرق السيطرة عليه في الصيف

الحفاظ على الترطيب شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم يمكن أن يساعد في تجنب الجفاف، وهو من أهم الأسباب التي تساهم في الإصابة بالصداع النصفي، وينصح الأطباء بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا على الأقل، وقد يحتاج الشخص إلى المزيد في الطقس الحار.

الراحة في أماكن باردة إذا كنت تشعر بارتفاع درجة حرارتك، ويفضل أن تبحث عن مكان بارد أو مكيف الهواء لتقليل التوتر على الجسم وهذا يساعد في تقليل تمدد الأوعية الدموية في الدماغ ويحسن الراحة العامة.

استخدام الكمادات الباردة وتطبيق كمادات باردة على الجبهة أو الرقبة يمكن أن يساعد في تقليل الألم الناتج عن الصداع النصفي، ويمكن استخدام الثلج المغلف في قطعة قماش أو استخدام كمادات باردة جاهزة.

التقليل من المحفزات خلال فترات الطقس الحار، يُفضل تجنب الأنشطة التي تزيد من درجة حرارة الجسم، مثل ممارسة التمارين الرياضية المكثفة أو تناول الأطعمة الحارة. هذه الأنشطة يمكن أن تحفز الصداع النصفي لدى البعض.

تجنب الخروج في أوقات معينة من اليوم.

وأضاف استشاري المخ والأعصاب أن استمرار نوبات الصداع النصفي في الصيف، يجب زيارة الطبيب المختص لوصف العلاج.