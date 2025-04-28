«التعليم» تصدر بيانا بشأن واقعة الاعتداء على طالب في مدرسة خاصة بالبحيرة

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تحري الدقة فيما يتم تداوله حول الواقعة التي تم تداولها مؤخرا داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، بشأن الاعتداء على أحد طلاب المدرسة.

الواقعة في فبراير 2024

وكشفت وزارة التعليم أن الواقعة حدثت في شهر فبراير عام 2024، وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.

الاعتداء على طالب في مدرسة خاصة

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة الاعتداء على طالب بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، من المراقب المالي بالمدرسة.