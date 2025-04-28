«التعليم» تكشف نوعية أسئلة الثانوية العامة 2025: موحدة باستثناء الأحياء

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين القديم والحالي ستكون موحدة في كل المواد للشُعب المختلفة، العلمي والعلمي رياضة والأدبي، وذلك في المواد المشتركة بين طلاب النظامين، مثل العربي والإنجليزي والكيمياء والفيزياء، وهكذا، عدا الأحياء فقط ، ستكون الأسئلة مختلفة بين النظامين القديم والحديث.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنَّ سبب اختلاف أسئلة الأحياء للثانوية العامة 2025 بين النظامين أنَّ إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة تضمنت إدراج مادة الجيولوجيا ضمن الأحياء، أما في النظام القديم كانت مادة الأحياء منفصلة عن مادة الجيولوجيا.

وتابع المصدر قائلاً أنَّ امتحان الأحياء للثانوية العامة في النظام القديم سيكون وفق المنهج القديم للأحياء، الذي درسه الطلاب العام الماضي، بدون جيولوجيا، أما امتحان الأحياء للنظام الحالي فهو مختلف لأنّه سيتضمن أسئلة من منهج الجيولوجيا في نفس امتحان الأحياء.