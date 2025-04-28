«الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة.. تقلبات جوية وارتفاع الحرارة

«الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة.. تقلبات جوية وارتفاع الحرارة

«الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة.. تقلبات جوية وارتفاع الحرارة

كتب: عبدالعزيز سلامة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تضرب معظم أنحاء البلاد، مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

طقس الـ72 ساعة المقبلة

وقالت الهيئة إنّ من المتوقع أن يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ظواهر جوية تضرب البلاد

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تتأثر البلاد يوم الأربعاء 30 أبريل، بمنخفض خماسيني متعمق يصاحبه نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كيلومترا في الساعة، ويصاحبها هبات رياح تتراوح من 70 إلى 90 كيلومترا.

كما تتوقع الأرصاد الجوية أن يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يعمل على تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري وخليج السويس وسيناء، ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون رعدية أحيانا.

ومن المتوقع كذلك أن تسقط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة إلى باقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة، وتسجل الحرارة العظمى والصغرى القاهرة والاقاليم خلال الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 29 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 30 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 1 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.

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