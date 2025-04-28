«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: رياح جنوبا وأمطار على السواحل الشمالية
«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: رياح جنوبا وأمطار على السواحل الشمالية
رياح على محافظات الجنوب وأمطار على السواحل
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
وعن قيم ودرجات الحرارة في طقس اليوم على المدن والمحافظات، فجاءت كما يلي:
- القاهرة، العظمى 28 الصغرى 15.
- العاصمة الإدارية، العظمى 29، الصغرى 14.
- أكتوبر، العظمى 29، الصغرى 13.
- بنها، العظمى 28، الصغرى 13.
- دمنهور، العظمى 27، الصغرى 12.
- وادي النطرون، العظمى 29، الصغرى 12.
- كفر الشيخ، العظمى 26، الصغرى 12.
- المنصورة، العظمى 28، الصغرى 12.
- الزقازيق، العظمى 29، الصغرى 13.
- شبين الكوم، العظمى 28، الصغرى 13.
- طنطا، العظمى 27، الصغرى 13.
- دمياط، العظمى 23، الصغرى 14.
- بورسعيد، العظمى 24، الصغرى14.
- الإسماعيلية، العظمى 28، الصغرى 11.
- السويس، العظمى 28، الصغرى 12.
- العريش، العظمى 24، الصغرى 10.
- رفح، العظمى 23، الصغرى 11.
- رأس سدر، العظمى 29، الصغرى13.
- نخل، العظمى 28، الصغرى 05.
- كاترين، العظمى 26، الصغرى 05.
- الطور، العظمى 28، الصغرى16.
- طابا، العظمى 28، الصغرى 12.
- شرم الشيخ، العظمى 28، الصغرى17.
- الإسكندرية، العظمى 25، الصغرى 13.
- العلمين الجديدة، العظمى 22، الصغرى 12.
- مطروح، العظمى 24، الصغرى 11.
- السلوم، العظمى 24، الصغرى 10.
- سيوة، العظمى 31، الصغرى 10.
- رأس غارب، العظمى 31، الصغرى 15.
- الغردقة، العظمى 30، الصغرى 21.
- سفاجا، العظمى 31، الصغرى 16.
- مرسى علم، العظمى 32، الصغرى 19.
- شلاتين، العظمى 31، الصغرى 19.
- حلايب، الكبرى29، الصغرى 20.
- أبو رماد، العظمى 30، الصغرى 19.
- رأس حدربة، العظمى 30، الصغرى 20.
- الفيوم، العظمى 31، الصغرى 15.
- بني سويف، العظمى 31، الصغرى 15.
- المنيا، العظمى 32، الصغرى 15.
- أسيوط، العظمى 32، الصغرى 16.
- سوهاج، العظمى 33، الصغرى 17.
- قنا، العظمى 35، الصغرى 17.
- الأقصر، العظمى 35 الصغرى 18.
- أسوان، العظمى 35، الصغرى 19.
- الوادي الجديد، العظمى 34، الصغرى 18.
- أبو سمبل، العظمى 35، الصغرى 19.