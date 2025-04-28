كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية على محافظات الدلتا ومدن القناة وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى اليوم، حيث تشهد بعض المدن والمحافظات الجنوبية رياح نشطة اليوم، ومناطق أخرى شمالية تشهد فرص لسقوط الأمطار، في حين تظل درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، وتسجل على القاهرة والجيزة 28 درجة، تزيد بين 6 إلى 7 درجات على محافظات الصعيد.

رياح على محافظات الجنوب وأمطار على السواحل

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى وجود رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد، بسرعات تتراوح بين 30 لـ36 درجة، في حين تشهد السواحل الشمالية الغربية للبلاد «السلوم، والعلمين، والضبعة، والإسكندرية، ومطروح» فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة اليوم.