خبير سياسي: باكستان تفوقت دبلوماسيا في نزاعها مع الهند على إقليم كشمير

خبير سياسي: باكستان تفوقت دبلوماسيا في نزاعها مع الهند على إقليم كشمير

خبير سياسي: باكستان تفوقت دبلوماسيا في نزاعها مع الهند على إقليم كشمير

كتبت: رشا فؤاد

قال جاسم تقي رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية، من إسلام أباد، إنّ باكستان اتخذت إجراءات غير معلنة لتخفيف حدة التوتر مع الهند، بعد طرح فكرة الوساطة من قبل جهات محايدة للتوصل إلى حل وسط لهذه الأزمة، مؤكدا أنّ هذا تنازلا كبيرا.

باكستان تحقق انتصارا دبلوماسيا

وأضاف «تقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ باكستان حققت اليوم انتصارا دبلوماسيا غير مسبوق، بعد أقنعت مجلس الأمن الدولي بمعاملة كشمير على أنّه منطقة متنازع عليها، ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على الفكرة، رغم أنّ الهند تؤكد أنّ كشمير الآن أصبحت جزءا لا يتجزأ من الهند لأن البرلمان الهندي أعلن ذلك.

تسوية سلمية بين الهند وباكستان

وتابع: «ينبغي على الهند الآن الجلوس مع دولة باكستان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لعقد حوار معها والتوصل إلى تسوية سلمية ولو من وراء الكواليس»، لافتا إلى أنّ حدة التصريحات الهندية سببها الانتخابات التي تستغرق شهورا وليس استهداف باكستان، كما أن الهند تُعد الدولة الدبلوماسية الوحيدة في جنوب آسيا.

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