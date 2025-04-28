رئيس «جهاز العاشر» يتابع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي

كتبت - نظيمة البحراوي

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي، بطاقة 130 ألف متر مكعب يوميا.

استيعاب الزيادة المستقبلية في التصرفات الناتجة عن التوسعات الصناعية

وأوضح رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن محطة الصرف الصناعي المسندة بنظام التصميم والتنفيذ لشركة R.O، وبمشاركة الاستشاريين المصممين والمشرفين على أعمال المشروع، تهدف إلى استيعاب الزيادة المستقبلية في التصرفات الناتجة عن التوسعات بالمنطقة الصناعية، بما يواكب النمو الصناعي المتسارع الذي تشهده المدينة.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس جهاز العاشر من رمضان على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والاشتراطات الفنية، مع مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع.

المحطة ستسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصناعي

وأكد أن المحطة ستسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصناعي، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة البيئية والخدمية، لدعم الأنشطة الصناعية المختلفة بالمدينة.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهادفة إلى تطوير البنية الأساسية، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي بالمدن الجديدة.