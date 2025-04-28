وزير الاتصالات يشدد على ضرورة استمرار تطوير القدرات الرقمية وتحصين المنظومات السيبرانية

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدورة السابعة لمعرض ومؤتمر FDC Summit التي تعد أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتنعقد هذا العام خلال الفترة من 28-30 أبريل، تحت شعار المنصة الإقليمية للصناعة الرقمية، بحضور أنيفة كاوويا بانجيرانا وزيرة الدولة لشؤون الصحة العامة في أوغندا، وعدد من المسؤولين من القطاع الحكومي والخاص من دول الشرق الأوسط وأفريقيا والمملكة المتحدة.



وتستهدف القمة تعزيز التعاون الإقليمى والدولي من خلال بناء شراكات استراتيجية بين الحكومات والشركات العالمية والمراكز الأكاديمية والبحثية العربية والأفريقية؛ لتعزيز الابتكار والتبادل المعرفي في الصناعة الرقمية.

الاعتماد على الحلول السيبرانية والمنظومات الرقمية

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن انعقاد قمة FDC يأتي في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاعتماد على الحلول السيبرانية والمنظومات الرقمية، مشددا على أن تبني التكنولوجيا بات ضرورة حتمية، والتخلف عنها يعني التخلف عن ركب الإنسانية بأكملها، مؤكدا أهمية الانتباه للمخاطر المتنامية الناتجة عن الهجمات السيبرانية.

وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة التي تشهد تطورا مستمرا، مع ظهور التقنيات الحديثة بدءا من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الحوسبة الكمية وسلاسل الكتل، موضحا أن هذا الحرص يتزامن معه دراسة عميقة لأخطارها المحتملة، مشددا على أهمية تضافر جهود جميع عناصر المنظومات الرقمية ليس فقط على المستوى الوطني فحسب، ولكن على المستويين الإقليمي والدولي نظرا لأن التهديدات السيبرانية تتجاوز الحدود ما يجعل التعاون والتكاتف بين الدول العربية والأفريقية، ضرورة حتمية لحماية المجتمعات من الأخطار السيبرانية، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود المعنية بتطوير القدرات الرقمية وتحصين المنظومات السيبرانية.

التوسع في البرامج التخصصية

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الوزارة لتوسيع قاعدة الكوادر المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام وفي مجال الأمن السيبراني على وجه خاص، موضحا أنه يتم التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة كما وكيفا في الأمن السيبراني لزيادة عدد المتدربين وتنويع المهارات لضمان تأمين المنظومات الرقمية، موضحا أن الأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول، كما أنه لم يعد مقتصرا على وزارة أو جهة بعينها، مؤكدا أن الاعتماد المتزايد على المنظومات الرقمية يمثل فرصة كبيرة لتقدم الدول، ولكنه يستلزم أيضًا التحوط من المخاطر الناتجة عن التهديدات السيبرانية.