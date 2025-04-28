سفير مصر في رام الله يلتقي نائب رئيس دولة فلسطين لبحث عدة ملفات

سفير مصر في رام الله يلتقي نائب رئيس دولة فلسطين لبحث عدة ملفات

سفير مصر في رام الله يلتقي نائب رئيس دولة فلسطين لبحث عدة ملفات

هنأ إيهاب سليمان، سفير مصر في رام الله، حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، بقرار تعيينه في منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبا لرئيس دولة فلسطين في 26 أبريل الجاري، متمنيا له التوفيق والسداد في منصبه الجديد في ظل المرحلة التاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكدا على دقة المرحلة الحالية التي يتولى فيها مسؤولية المنصب.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن السفير المصري أشاد بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاحات المختلفة خلال الفترة الأخيرة التي سبق أن أعلن عنها الرئيس الفلسطيني خلال القمة العربية غير العادية الأخيرة في القاهرة.
وأكد «سليمان» على استمرار دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني خلال المرحلة الحرجة الراهنة، ومواصلة جهودها الحثيثة لاستئناف وقف اطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية للبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفقاً للخطة العربية - الإسلامية، مشدداً على رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
من جانبه، توجه حسين الشيخ بالشكر والتقدير للقيادة المصرية والشعب المصري على موقفهم التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني في محنته منذ بدء العدوان، وللجهود التي بذلتها مصر للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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