وزير الخارجية يؤكد لمجلس أمناء الحوار الوطني موقف مصر الثابت تجاه القضايا الإقليمية والدولية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني.

استعرض «عبد العاطي» محددات الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات في غزة وليبيا وسوريا والسودان والقرن الافريقي والأمن المائي المصري، مبرزا ثوابت السياسة الخارجية المصرية، والمبادئ التي ترتكز عليها، من ضمنها مبدأ الاتزان الاستراتيجي، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة وحدة وسلامة أراضي الدول، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

ودار نقاش تفاعلي بين وزير الخارجية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، عكس التفاف المشاركين حول الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة، في مواجهة كل التحديات الإقليمية غير المسبوقة بكل حكمة واقتدار.