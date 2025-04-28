عبدالحميد الدمرداش: نستهدف 20 مليار دولار صادرات غذائية وزراعية بحلول 2030

قال النائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن القطاع الزراعي هو المسؤول عن الصادرات المصرية الزراعية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، ونفذت العديد من المشروعات غير المسبوقة خلال السنوات الست الماضية، تمثلت في استصلاح نحو 3 ملايين فدان، بما يعادل 30% من المساحة الزراعية في مصر.

الصادرات حققت نحو 500 مليون دولار

وأضاف «الدمرداش» خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، أن الصادرات حققت نحو 500 مليون دولار، متخطية ما تم تحقيقه في موسم 2023، لافتًا إلى أنه في حال تحقق الأهداف المرجوة، يمكن الوصول بحلول عام 2025 إلى 7.5 أو 8 مليارات دولار من صادرات الحاصلات الزراعية.

وأوضح أن الصناعات الغذائية، التي تعتمد على الخامات الزراعية المنتَجة عبر القطاع الزراعي، تحقق حاليًا صادرات بقيمة تصل إلى نحو 6 مليارات دولار، مضيفًا: «إذا جرى التغلب على التحديات القائمة، يمكن أن نصل إلى 20 مليار دولار من صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بحلول عام 2030».

جميع منتجات الصناعات الغذائية مطروحة في الأسواق المصرية

وتابع: «جميع منتجات الصناعات الغذائية مطروحة في الأسواق المصرية، كما يتم تصديرها إلى الخارج، مما يحقق قيمة مضافة ويزيد من قيمة الصادرات، بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية».