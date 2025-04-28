وزير الرياضة: أفسدنا مخططا غير مسبوق لتجنيس لاعبي الإسكواش

كتب: ماهر هنداوي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن لاعبي الاسكواش المصريين، الموهوبين، الذين ظهروا بقوة على ساحة اللعبة عالميا يتعرضون لحملات تجنيس منظمة.

وأضاف الوزير: «بمجهودات ضخمة انتبهنا لهذه الحملات وأفسدنا مخططا غير مسبوق لتجنيس لاعبي الإسكواش المصريين، قائلا: منذ عام 2019 انتهجنا سياسة واستراتيجة استهدفت الاهتمام بالألعاب الفردية، التي كان يطلق عليها الإعلام، الألعاب الشهيدة، لتتحول إلى ألعاب شهيرة تضاهي شهرة لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم»، لافتا إلى أنه جرى القضاء تمام على فكرة الألعاب الشهيدة وتلاشي هذا المسمى تماما، وتحول كل لاعب في الألعاب الفردية إلى مشروع بذاته له وكيل مخصص وشركة راعية ومدربين، ضاربا المثل بالبطل المصري أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس، الذي خصص له اتحاد الخماسي الحديث، 13 مدربا لأن لعبة الخماسي تشمل 5 ألعاب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، مع الصحفيين، بمركز التعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة.

توسيع قاعدة ممارسة الرياضة

وأوضح الوزير، أن الوزارة استهدفت بقوة، تطبيق وتنفيذ استراتيجية المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ووضح ذلك جليا في العديد من المجالات الرياضية، من بينها التوسع في إنشاء حمامات السباحة في المراكز والقرى، إذ بلغ عدد حمامات السباحة المطابقة للمواصفات والمعايير، أكثر من 200 حمام سباحة خلال الفترة من 2019 إلى 2025.

تطوير مراكز الشباب



واستعرض وزير الشباب والرياضة جهود الوزارة في تطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية لا تقتصر فقط على ممارسة الأنشطة الرياضية، وإنما تجاوزت ذلك إلى التوسع في المشاركة مع الجهات الأخرى ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في جميع المجالات تعليم ومحو أمية وتوعية سياسية والتوعية بالاستحقاقات الدستورية، وتوفير الوظائف وإنشاء أندية اجتماعية وثقافية مثل أندية البحث عن الوظيفة وأندية الفتاة وغيرها.

وأضاف أن نسبة القطاع الرياضي، الذي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة، ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% من المستهدف الذي يصل إلى 3%.