وزير الرياضة: نجحنا في القضاء على فكرة «الألعاب الشهيدة»

كتب ماهر هنداوي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إننا منذ عام 2019 انتهجنا سياسة واستراتيجة استهدفت الاهتمام بالألعاب الفردية، التي كانت يطلق عليها «الألعاب الشهيدة»، لتتحول إلى ألعاب شهيرة تضاهي شهرة لعبة كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى في العالم، لافتا إلى أنه تم القضاء تماما على فكرة الألعاب الشهيدة وتلاشي هذا المسمى تماما، وتحول كل لاعب في الألعاب الفردية، إلى مشروع بذاته له وكيل مخصص وشركة راعية ومدربين، ضاربا المثل بالبطل المصري أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس، الذي خصص له اتحاد الخماسي الحديث 13 مدربا لأن لعبة الخماسي تشمل 5 ألعاب.

الدراسات اللازمة في جميع الاتحادات

وأضاف «صبحي» خلال لقائه اليوم بالصحفيين والإعلاميين، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية، خلال استعراض الاستراتيجية، وضعنا الدراسات اللازمة وتنفيذها بوضوح ومكاشفة في جميع الاتحادات الرياضية، للتعرف عن قرب عن عدد اللاعبين المشاركين في الدورات الأولمبية والتوقعات بعدد الميداليات التي يمكن تحقيقها.

دورةالألعاب الأولمبية بطوكيو

وأوضح الوزير أنه في ظل هذه الاستراتيجية والدراسات تم الإعلان بوضوح، قبل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بأن عدد المشاركين يصل إلى 32 لاعبا ولاعبة، والفوز ما بين 3 إلى 6 ميداليات، وحصلت مصر على 5 ميداليات.

وفيما يتعلق بقانون الرياضة الجديد، أكد أنه تم تجنب بعض المواد التي كانت معيبة في هذا القانون وتسببت في إعراض الكثير من الشركات عن الاستثمار الرياضي، وابتعادها عن هذا المجال، لأن هذه المواد كانت تمثل إزعاجا لهؤلاء المستثمرين، لدرجة أنها قد تحيل أصحاب الشركات في بعض الأحيان للتحقيق في النيابة العامة وتصل إلى حد السجن.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه منذ عام 2019 بلغت استثمارات القطاع الخاص في القطاع الرياضي، نحو 4 مليارات جنيه، في إنجاز غير مسبوق.

وأضاف الوزير أن نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.3% من المستهدف الذي يصل 3%.