«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف شاغرة في 3 محافظات.. الشروط ورابط التقديم

كتب - صفية النجار أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف شاغرة بإحدى الشركات في 3 محافظات، من خلال مبادرة توظيف مصر، وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، لتوفير فرص عمل للشباب في جميع التخصصات. وفيما يلي تفاصيل وظائف الشباب والرياضة في 3 محافظات، والتخصصات الطلوبة وشروطها وكيفية التقديم عليها، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف وشروطها

تطلب شركة جيديا للتكنولوجيا شباب للعمل مسئولين مبيعات Acceptance، بالشروط الآتية:

- خبرة في مجال المدفوعات الإلكترونية والفيزا.

- مؤهل عالي.

- ذكور وإناث.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- موقف من التجنيد.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- راتب مجزٍ وعمولة.

- تأمين طبي واجتماعي.

أماكن العمل

يعمل المقبولون في الوظائف بالمحافظات الآتية:

- محافظة المنوفية.

- محافظة الغربية.

- محافظة كفر الشيخ.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف من خلال استمارة التوظيف المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وظائف الشباب والرياضة

وتحرص وزاة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب بشركات القطاع الخاص والاستثماري، برواتب مجزية تطبق على الأقل الحد الأدنى للمرتبات، وبأجور مرتفعة في كثير من الأحيان، وتأمينات اجتماعية وطبية والمزيد من الحقوق والمميزات الوظيفية، بحسب الشركات راغبة التوظيف.