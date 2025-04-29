أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-4-2025.. تحديث في عيار 21

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-4-2025، في الأسواق المحلية والعالمية، إذ سجَّل عيار 21 قبل احتساب سعري المصنعية أو ضريبة الدمغة 4785 جنيهًا للشراء خلال التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في الصاغة نحو 5469 جنيهًا للشراء و5446 جنيهًا للبيع خلال التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر صباحًا 4785 جنيهًا للشراء و4765 جنيهًا للبيع، وبحسب شعبة الذهب والمجوهرات تكثر القوة الشرائية للذهب عيار 21 في محافظات الوجهين القبلي والبحري.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء، في بداية التعاملات الصباحية دون مصنعية إلى 5013 جنيهًا للشراء و4992 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر

ووصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء إلى 3190 جنيهًا للشراء و3176 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر دون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، 38280 جنيهًا للشراء و38260 جنيهًا للبيع خلال التعاملات الصباحية.

سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية

وتراجعت أسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة عند مستوى 3347 دولارًا للشراء و3346.5 دولار للبيع.