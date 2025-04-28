أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-4-2025 في محال الصاغة.. تحديث جديد لعيار 21

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-4-2025 بالأسواق المحلية والعالمية، إذ سجل عيار 21 قبل احتساب سعري المصنعية أو ضريبة الدمغة 4745 جنيهًا للشراء مقارنة بالتعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين 4 آلاف و745 جنيهًا للشراء مقابل نحو 4773 جنيها للشراء خلال التعاملات الصباحية، و4 آلاف و725 جنيها للبيع، وبحسب شعبة الذهب والمجوهرات تكثر القوة الشرائية للذهب عيار 21 في محافظات قبلي وبحري.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين في الصاغة نحو 5 آلاف و423 جنيها للشراء و5 آلاف و400 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في التعاملات الصباحية سعر الجرام دون مصنعية 4067 جنيها للشراء و4050 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم فى مصر

ووصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين إلى 3163 جنيها للشراء و3149 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في مصر دون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، 37 ألفا و960 جنيها للشراء و37 ألفا و940 جنيها للبيع.

سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية

وتراجعت أسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة عند مستوى 3286 دولار للشراء و3285.5 دولار للبيع.