بعد ساعات من الشلل.. عودة الكهرباء في إسبانيا بنسبة 99%

كتبت: أزهار شهاب الدين

أعلنت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سارة أجيسن، أنه بناء على البيانات المحدثة الواردة من شركة شبكة الكهرباء الإسبانية (ريد إليكتريكا إسبانيا)، بحلول الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء تم استيفاء 99.16% من الطلب على الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، أنه بذلك يرتفع إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 21,265 ميجاوات، مشيرة إلى أن المحطات الفرعية لشبكة نقل التيار في أقاليم شبه الجزيرة الأيبيرية عادت للخدمة بالفعل بواقع 100%، بإجمالي 680 محطة.

استعادة إمدادات الكهرباء من الحالة الطبيعية

وتابعت في بيان صادر عن سفارة إسبانيا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء: «وبذلك تقترب استعادة إمدادات الكهرباء من الحالة الطبيعية الكاملة، بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي أصاب إسبانيا بالشلل أمس الاثنين».

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في شل إسبانيا والبرتغال، إذ أن الشركات والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية الكبرى في إسبانيا والبرتغال اضطرت إلى الاعتماد على مولدات الطاقة، بينما عملت السلطات جاهدة لتحديد سبب انقطاع التيار الكهربائي.

فتح المجال أمام عمال الطوارئ

وطلب عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، من الناس تقليل تحركاتهم والاتصال بخدمات الطوارئ فقط في حالات الطوارئ العاجلة، كما دعاهم إلى فتح المجال أمام عمال الطوارئ.