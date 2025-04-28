فوضى في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي
فوضى في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي
شهدت إسبانيا والبرتغال انقطاعًا واسع النطاق للكهرباء، اليوم الاثنين، ما أدى إلى شل حركة النقل العام، وتسبب في اختناقات مرورية كبيرة وتأخير رحلات جوية.
وسعى مشغلو المرافق العامة إلى استعادة الشبكة، لكن شركة نقل الكهرباء الإسبانية قالت إن الانقطاع، الذي لم يُعرف سببه حتى الآن، قد يستمر من ست إلى 10 ساعات، وقال المسؤولون إنه لم يُستبعد احتمال أن يكون سببه هجوم إلكتروني، بحسب وكالة «رويترز».
مخاوف من هجوم إلكتروني؟
وتسبب انقطاع الكهرباء في حالة من الفوضى في أجزاء من البرتغال وإسبانيا، حيث توقفت إشارات المرور عن العمل، مما أدى إلى ازدحام مروري خانق، كما توقفت شبكات النقل، وانقطعت الكهرباء عن المستشفيات، وعلق الناس في المترو والمصاعد.
وفي مدريد، تجمع مئات الأشخاص في الشوارع خارج المباني الإدارية، وكان هناك تواجد مكثف للشرطة حول بعض المباني المهمة، حيث قام الضباط بتوجيه حركة المرور بالإضافة إلى القيادة على طول الأتريومات المركزية المضاءة.
تشكيل لجنة أزمة
واجتمعت الحكومتان الإسبانية والبرتغالية لبحث الانقطاع الذي أثر أيضًا لفترة وجيزة على أجزاء من فرنسا، كما تم تشكيل لجنة أزمة في إسبانيا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الوضع، نقلًا عن «رويترز».
وقالت الحكومة الإسبانية إن الحكومة تعمل على تحديد مصدر وتأثير هذا الحادث، وقالت المفوضية الأوروبية إنها على اتصال بالسلطات في إسبانيا والبرتغال وشبكة مشغلي نظام النقل الأوروبية ENTSO-E لمحاولة تحديد سبب الانقطاع.