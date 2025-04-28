فوضى في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي

شهدت إسبانيا والبرتغال انقطاعًا واسع النطاق للكهرباء، اليوم الاثنين، ما أدى إلى شل حركة النقل العام، وتسبب في اختناقات مرورية كبيرة وتأخير رحلات جوية.

وسعى مشغلو المرافق العامة إلى استعادة الشبكة، لكن شركة نقل الكهرباء الإسبانية قالت إن الانقطاع، الذي لم يُعرف سببه حتى الآن، قد يستمر من ست إلى 10 ساعات، وقال المسؤولون إنه لم يُستبعد احتمال أن يكون سببه هجوم إلكتروني، بحسب وكالة «رويترز».

مخاوف من هجوم إلكتروني؟