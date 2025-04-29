سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن تحديث جديد في سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في سوق مواد البناء محليًا، إذ انخفضت أسعار مواد البناء على نحو ملحوظ.

وتوضح السطور التالية سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر للمستهلك، وفق السعر الرسمي المعلن على بوابة الأسعار، خاصة سعر حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي.

سعر طن حديد عز اليوم في مصر

وسجل سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء فى مصر للمستهلك نحو 39 ألفا و362 جنيهًا على مستوى الشراء وهو السعر للمستهلك ويشمل تكلفة النقل من المصنع إلى المخزن وهامش الربح.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

كما سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء في الأسواق نحو 36 ألفا و844 جنيها للشراء وهو السعر المحدد للبيع للمستهلك.

سعر حديد بشاي

سجل سعر الحديد إنتاج مصنع بشاي نحو 38 ألفًا و400 جنيه للطن للمستهلك أي يشمل تكلفة النقل من المصنع إلى المخزن.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في مصر

أما عن أسعار الأسمنت اليوم٬ سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الثلاثاء في الأسواق للمستهلك 3 آلاف و537 جنيها على مستوى الشراء خلال التعاملات الصباحية.