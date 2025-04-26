تحديث جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26-4-2025

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن تحديث جديد فى سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 26-4-2025 فى سوق مواد البناء محليًا، حيث انخفضت أسعار مواد البناء على نحو ملحوظ.

وتوضح السطور التالية سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر للمستهلك، وفق السعر الرسمي المعلن على بوابة الأسعار، خاصة سعر حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي.

سعر طن حديد عز اليوم في مصر

وانخفض سعر طن حديد عز اليوم فى مصر للمستهلك بنسبة 0.22% ما يعادل 87 جنيهًا، ليصل إلى 39 ألفا و362 جنيهًا على مستوى الشراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وبالنسبة لسعر طن الحديد الاستثماري اليوم في الأسواق انخفض بنسبة 2.44% أي بمقدار 922 جنيها، ليصل إلى 36 ألفا و844 جنيها للشراء.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في مصر

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في الأسواق للمستهلك 3 آلاف و537 جنيها على مستوى الشراء.