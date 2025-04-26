تحديث جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26-4-2025
تحديث جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26-4-2025
- الحديد
- أسعار الحديد
- أسعار الحديد اليوم
- أسعار الحديد والأسمنت
- أسعار الحديد والأسمنت اليوم
- سعر طن الحديد
- سعر طن الحديد اليوم
- سعر طن الحديد والأسمنت اليوم
- أسعار الأسمنت
- أسعار مواد البناء
كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن تحديث جديد فى سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 26-4-2025 فى سوق مواد البناء محليًا، حيث انخفضت أسعار مواد البناء على نحو ملحوظ.
وتوضح السطور التالية سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر للمستهلك، وفق السعر الرسمي المعلن على بوابة الأسعار، خاصة سعر حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي.
سعر طن حديد عز اليوم في مصر
وانخفض سعر طن حديد عز اليوم فى مصر للمستهلك بنسبة 0.22% ما يعادل 87 جنيهًا، ليصل إلى 39 ألفا و362 جنيهًا على مستوى الشراء.
سعر الحديد الاستثماري اليوم
وبالنسبة لسعر طن الحديد الاستثماري اليوم في الأسواق انخفض بنسبة 2.44% أي بمقدار 922 جنيها، ليصل إلى 36 ألفا و844 جنيها للشراء.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في مصر
سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في الأسواق للمستهلك 3 آلاف و537 جنيها على مستوى الشراء.